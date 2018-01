EMOTION - Nadège dévoile son enfance difficile

Deuxième coaching pour Nadège et pas des moindre… Lucie rentre directement dans le vif du sujet « je ne tourne pas autour du pot » et lui demande de lui parler de son enfance. Nadège n’a pas commencé à parler qu’elle a déjà les larmes aux yeux. La jeune femme dévoile un passé plutôt rose au début qui s’est vite dégradé… Un père absent, une mère remariée qui la délaisse et l’abandonne, Nadège n’évoque aucun bon souvenir d’enfance que des épreuves difficiles qu’elle a surmonté seule, Lucie est touchée et remarque l’effort accomplit par la jolie blonde pour se dévoiler… Extrait de l’épisode 29 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé jeudi 18 janvier 2018 à 19h sur NT1.