EMOTION - Un coaching difficile pour Stéphanie

Lucie, la love coach, propose à Stéphanie de se projeter 11 ans plus tard pour voir si elle peut s’imaginer refaire sa vie depuis la séparation avec Éric, le père de son fils. Elle doit écrire une lettre qui raconterait sa journée et qui elle retrouverait en rentrant le soir chez elle. Stéphanie ne s’imagine ni seule ni accompagnée par un autre homme que son ex… Elle craque, elle qui aimerait ne plus rien ressentir pour lui ne peut pas « trahir son cœur » comme dit Lucie. Elle aime mais n’arrive pas à oublier ses trahisons passées « il a cassé quelque chose en moi ». Stéphanie se donne à fond dans cet exercice qui on l’espère l’aidera à sécher ses larmes… Extrait de l’épisode 4 de La Villa des Cœurs Brisés diffusé jeudi 14 décembre à 19h sur NT1.