Emotions - Manue avoue à Antonin : « Tu peux me perdre »

Antonin est triste de constater que Manue ne fait aucun effort alors que c’est son jour selon les conseils de Lucie. Chaque jour chacun doit prouver à l’autre qu’il aime et qu’il est prêt à changer et aujourd’hui c’est Manue qui devrait mais qui ne fait rien… Antonin attend et s’impatiente mais pour ne rien dire à sa chérie, il préfère en toucher deux mots à Vivian qui ira très vite le répéter à Manue. Ni une, ni deux, Vivian est déjà en train d’en discuter avec elle. Manue ne veut pas trop faire d’effort au vu de ceux effectués par Antonin la veille. Le couple finit par se retrouver pour en discuter et Antonin pense qu’elle devra cesser de « quantifier ou comparer » tous ses efforts. Manue lui demande de réaliser qu’elle en attend un peu plus aussi de sa part et qu’il peut la perdre, ce qu’Antonin lui promet de faire… Extrait de l’épisode 32 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mardi 23 janvier 2018 à 19h sur NT1.