EMOTION – Nadège fuit le coaching de Lucie

Lucie est venue coacher Nadège mais ce n’est pas vraiment le bon moment… Après sa petite dispute avec Raphaël et Gabano ça fait déjà pas mal à encaisser et la blonde n’est pas vraiment prête à se confronter à la love coach. Un exercice de face à face avec elle-même lui est imposé mais très vite Nadège prend la fuite ne trouvant pas de bonnes raisons de changer ce qu’elle est et qu’elle a déjà une carapace pour se protéger. Finalement elle rebrousse chemin et retrouve Lucie pour lui avouer ses craintes et ses doutes face au coaching. Lucie lui explique qu’elle ne va pas la changer simplement qu’elle soit « un peu plus connectée ». De quoi redonner le sourire à Nadège ! Extrait de l’épisode 9 de La Villa des Cœurs Brisés diffusé jeudi 21 décembre à 19h sur NT1.