Entre CHOC et EXCITATION, SparkDise et GloomySarah matent le 1er épisode de la Villa 3

En avant-première et en exclusivité sur MYTF1, deux youtubeurs de renom, SparkDise et Gloomy Sarah, ont visionné l'épisode de lancement de la Villa des Cœurs Brisés saison 3 ! Rien que pour vous, on a filmé leurs réactions et ça vaut le détour ! Entre choc, émotion, rire et excitation, les deux jeunes influenceurs s'en donnent à cœur joie et en redemandent ! En toute intimité, SparkDise et Gloomy Sarah commentent et analysent l'arrivée des candidats, les premiers clashs, les premiers coups de cœur, comme s’ils y étaient ! On n’a qu’une envie voir la suite ! Faites comme eux, découvrez le premier épisode en intégralité dès maintenant sur MYTF1. Et rendez-vous le 7 décembre à 23H sur NT1 pour le grand lancement de la Villa des Cœurs Brisés Saison 3 !