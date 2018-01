Entre Florent et Stéphanie, c'est "tu veux ou tu veux pas" ?

Florent et Stéphanie partagent un bon moment tous les deux serrés sur un quad. Après plusieurs virages à fond les ballons, Florent décident de s’arrêter pour faire une pause et parler un peu. Les deux cœurs brisés se rapprochent beaucoup et leur complicité ne fait qu’augmenter. Mais qu’attendent-ils alors ? Stéphanie n’attend qu’une chose, qu’il fasse le premier pas ! Et quand une fille dit à un garçon qu’elle n’aime pas faire le premier pas, c’est qu’elle attend que le garçon le fasse ! Mais Flo a décidé que ce n’était pas encore le bon moment. Extrait de l’épisode 18 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mercredi 3 janvier 2018 à 19h sur NT1.