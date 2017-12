Entre Gabano et Nadège c’est HOT

Nadège s’est mise « en bombe » pour la première soirée des cœurs brisés à l’extérieur. Et ce n’est pas passé inaperçue… Gabano, son ami depuis longtemps, le remarque et voit que quelque chose a changé, autant chez elle qu’entre eux… Ils dansent collés serrés et ne se lâchent pas de la soirée ! Gabano l’interroge sur ce changement soudain et compte bien savoir le pourquoi du comment. Il sent que Nadège le « regarde différemment » et qu’elle est bien plus avenante et entreprenante que d’habitude. Gabano pense qu’elle le drague et ça lui fait un peu peur. Il décide d’en parler avec la jeune femme qui reste assez évasive… Pour tous les habitants leur attirance mutuelle crève les yeux, et apparemment ils ont du flair… Extrait du premier épisode de la Villa des Cœurs Brisés, diffusé lundi 11 décembre sur NT1.