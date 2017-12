Entre Nadège et Gabano c’est tout BISOU !

Nadège et Gabano se sont rapprochés toute la soirée et l’heure du premier bisou de l’aventure a sonné ! Les deux amis qui n’arrêtaient pas de se tourner autour semblent s’être enfin trouvés. Nadège plus méfiante que lui, lui fait promettre de la respecter et d’être honnête. Nadège avoue qu’elle verrait bien le beau brun « comme son mec », et préfère mettre les choses au clair avant que leur amitié soit brisée à jamais. Gabano lui semble plus emballé par le délire de la soirée plus que par les longues tirades pour tenter de la rassurer. Il décide donc de couper court à la conversation et d’embrasser celle qui craque pour lui. Les deux ne se lâchent plus et l’ambiance monte d’un cran… C’est Hot ! Extrait de La Villa des Cœurs Brisés saison 3 diffusé mardi 12 décembre sur NT1.