ESPIONNAGE 2.0 – L’inspecteur fouineuse Beverly au rapport !

Ce matin, Florent n’est pas comme d’habitude. On dirait qu’il a quelque chose à se reprocher. C’est ce que pensent en tout cas Fanny et Beverly. Les filles trouvent que Florent a un comportement bizarre, différent de d’habitude. L’inspecteur détective fouineuse Beverly va mener l’enquête ! Maline, elle trouve que Vivian et Florent regardent un peu trop leurs portables. Et s’ils cachaient quelque chose en rapport avec la soirée de la veille ? Extrait de l’épisode 12 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mardi 26 décembre 2017 sur NT1.