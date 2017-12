Etonnant - Julien reçoit un message de son ex

C’est au tour du grand séducteur Julien Bert d’ouvrir son cœur brisé à Lucie. Il confie son problème d’engagement avec les filles et se dit carrément malade d’avoir autant le besoin de plaire et de séduire. Il ne demande qu’une chose à Lucie : guérir ! Il parle ensuite de sa dernière ex, Milla Jasmine, qui prend comme exemple. Avec elle, Julien pense avoir été meilleur qu’avec les autres en la quittant avant de la tromper… La jeune femme aurait mal vécu cette rupture et depuis ils ne se parlent plus. Mais Lucie a un message a transmettre à Julien, et là il fait moins le malin. Surprise, c’est par tablette qu’il reçoit un message, et attention… Ce n’est pas un message d’amour ! Son ex copine, Milla a décidé de lui dire tout ce qu’elle pense et le sourire du Julien Bert n’est plus d’actualité. Il a peur, il sait qu’il est en tort mais il doit prendre son courage à deux mains et écouter ce que son ex a à lui dire… Et comme on dit de l’amour à la haine il n’y a qu’un pas ! Milla est bien remontée contre lui ou du moins bien triste de le voir intégrer la Villa des Cœurs. Lucie espère que pour Julien se sera cette fois un vrai électrochoc… Extrait de l’épisode de lancement de La Villa des Cœurs Brisés Saison 3, diffusé le jeudi 3 décembre à 23h sur NT1.