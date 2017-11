Maéva, Stéphanie et Yamina : leurs attentes du coaching de Lucie

La saison 3 de la Villa des Cœurs Brisés commence dès le jeudi 7 décembre à 23h sur NT1 ! Chaque candidat aura une problématique et viendra demander des conseils à la Love Coach Lucie. Mais quelles sont les réelles attentes des cœurs brisés avant de rencontrer Lucie ? Maéva (Secret Story 11), Stéphanie (Secret Story 4) et Yamina (10 couples parfaits) se retrouvent pour échanger sur leurs attentes, leurs appréhensions, leurs excitations... Rendez-vous dès le jeudi 7 décembre à 23h sur NT1 pour le lancement de la saison 3 de La Villa des Cœurs Brisés et dès le lundi 11 décembre pour la Quotidienne tous les jours à 19h sur NT1.