EXCLU - En BOUCLE, les filles ne pardonnent pas !

Après un débrief sous haute tension, les filles ne sont pas prêtes à pardonner aux garçons de la villa. La veille, Maeva avait sorti une robe très SEXY pour aller à la soirée, pendant que Stéphanie était prise en photo accompagnée d'un garçon. C'était trop pour Florent et Julien. Julien trouvait que la tenue de Maeva n'était pas approprié !! Et Florent s'est carrément pointer à la soirée tentation pour parler au garçon en question. Les filles sont en boucle et en veulent encore aux garçons... Découvrez cette séquence exclusive sur MYTF1 et rendez-vous du lundi au vendredi à 19h sur NT1 pour suivre la saison 3 de la villa des coeurs brisés.