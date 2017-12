EXCLU - C'est la TOTALE ! Vivian se déguise en Fanny !

Fanny vient de faire son grand retour dans la villa. Faute de chambre libre, elle doit partager la chambre de Beverly. Les petits diablotins Vivian et Beverly n'ont pas fini de lui en faire voir de toutes les couleurs ! Fanny n'aime pas qu'on touche à ses affaires... alors Vivian a décidé de prendre ses vêtements et de se déguiser en Fanny ! Robe, talons, rouge à lèvres... il fait la TOTALE ! Le garçon imite très bien la marseillaise. Attention à ne pas tomber dans la piscine tout habillé ! Rendez-vous du lundi au vendredi à 19h sur NT1 pour suivre la Villa des Cœurs Brisés saison 3 et sur MYTF1 pour encore plus de contenus exclusifs.