EXCLU - Le coaching de Maeva en intégralité

Cette semaine, Maeva faisait partie des coachés de la semaine. Sa problématique : "ma dernière relation m'a détruite". En exclusivité sur MYTF1, retrouvez le coaching de Maeva en intégralité. Sur la plage, la jeune femme a apporté des objets symbolisant sa relation passée : un t-shirt, des photos, une lettre... Lucie lui propose de mettre tous ces objets dans un coffre, de creuser un trou dans le sable et d'enterrer le tout. Un exercice très difficile pour Maeva qui n'arrive pas à tourner la page définitivement. Au moment de mettre le t-shirt dans le coffre, l'émotion est trop forte. Maeva craque devant la love coach. Elle finit par garder le t-shit, l'objet qui compte le plus pour elle.