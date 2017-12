EXCLU – Episode 10 : Beverly s’effondre après le départ de Michaël

Beverly avait craqué pour Michaël dès leur première rencontre et pourtant quelques jours plus tard, la jeune femme lui fait comprendre que ça n’irait pas plus loin entre eux. C’est la fin ! Alors que le prétendant vient tout juste de quitter la villa, Beverly s’effondre. « Je suis vraiment mal dans moi (…) je me dis : est-ce qu’un jour je vais retomber amoureuse ? » Heureusement, elle peut compter sur le soutien sans faille de son ami Raphaël. Extrait de l’épisode 10 de « La Villa des Cœurs Brisés » diffusé le Vendredi 22 décembre 2017 sur NT1.