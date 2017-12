EXCLU - Episode 13 : Un double date MIXTE pour Fanny !

C’est l’annonce du JOUR dans la Villa. Lucie a envoyé un message à Fanny pour lui annoncer qu’elle va partir en date. Mais ce n’est pas une sortie classique. Fanny va rencontrer un prétendant et UNE prétendante ! En effet, la problématique de Fanny est qu’elle ne sait pas choisir entre les hommes ou les femmes. C’est donc une date mixte qui attend la jeune femme. A la fois excitée et stressée, Fanny court se préparer… suivie de près par Florent et Julien qui veulent l’accompagner ! Rendez-vous ce soir dans la Villa des Cœurs Brisés - épisode 13 - à 19h sur NT1.