EXCLU - Episode 14 : Raphael essaye de raisonner Vivian

Vivian vient de recevoir son premier bracelet noir de la part de Lucie. Elle lui reproche de ne pas avoir fait assez d’efforts pendant son coaching. Vivian devait faire attention à la manière dont il parlait aux filles de la villa. Mais dès Lucie partie, Vivian recommence et s’en prend violemment à Beverly qui aurait critiqué le physique de Déborah, sa prétendante. Raphaël essaye de raisonner son ami et lui répète de ne plus crier sur les filles. Raphaël ajoute : « L’ignorance est le meilleur des mépris ». Pas sûr que Vivian change son comportement… Rendez-vous ce soir dans la Villa des Cœurs Brisés - épisode 14 - à 19h sur NT1.