EXCLU - Episode 16 : Stéphanie et Maeva en double-date avec Florent et Julien…

Ce soir dans l’épisode 16 de la Villa 3, Julien et Florent emmènent Maeva et Stéphanie pour une date à quatre dans un restaurant romantique. Les deux hommes veulent se racheter aux yeux des deux jeunes femmes pour leurs comportements avec leurs prétendantes. En effet, Florent s’était laissé envouter par Eva lors d’une soirée à la villa et s’en était voulu vis-à-vis de Stéphanie qu’il convoitait. De son côté, Julien ne sait plus où donner de la tête. Il aime draguer les jolies filles et ne sait pas se contrôler malgré son attirance pour Maeva depuis le début de l’aventure. Comment Maeva et Stéphanie vont-elles gérer cette date « du pardon » ? Rendez-vous ce soir dans la Villa des Cœurs Brisés - épisode 16 - à 19h sur NT1.