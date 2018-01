EXCLU - Episode 19 : les filles surprennent les garçons !

Ce soir dans l’épisode 19 de la Villa 3, Julien et Florent n’en croient pas leurs yeux. Alors qu’ils sont revenus plus tôt de la soirée tentation, ils découvrent Nadège seule dans la villa. Les autres sont parties en boite ! Les garçons sont déçus et n’ont qu’une envie aller se coucher. Mais surprise, toutes les filles étaient en réalité cacher ! Quel rebondissement ! Et comme dirait Julien : « C’est l’ascenseur émotionnel ». Rendez-vous ce soir dans la Villa des Cœurs Brisés - épisode 19 - à 19h sur NT1.