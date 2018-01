EXCLU - Episode 21 : Maeva et Julien de plus en plus proches...

Ce soir dans l’épisode 21 de la Villa 3, Maeva et Julien profitent de leur date de rêve. Maeva a été désignée coachée de la semaine par Lucie, et elle a choisi de partir avec Julien pour 24h tous les deux. Comment va se dérouler cette date de rêve ? Maeva et Julien vont-ils se rapprocher un peu trop ? En tout cas, c'est le doute qui plane entre les deux cœurs brisés. Ils l'avouent tous les deux, il y a une attirance mutuelle très forte. Alors, vont-ils s'embrasser ce soir ? Vont-ils résister à la tentation ? La réponse ce soir dans l'épisode 21 ! Rendez-vous à partir de 19h dans la Villa des Cœurs Brisés - épisode 21 - sur NT1.