EXCLU - Episode 21 : Raphael à propos de Manon, "je ne sais pas où j’en suis, je suis perdu"

Ce soir dans l’épisode 21 de la Villa 3, Raphael avoue s’être confié sur l’une de ses prétendantes, Manon. La jolie blonde a peut-être tapé dans l’œil de Raphou. Devant Vivian et Florent, le jeune homme admet que Manon est une jolie fille et qu’elle a l’air stable et mature. Ce qu’il recherche réellement. Mais Raphaël doute toujours. Son blocage est toujours présent, sans qu’il sache pourquoi. Il n’est pas encore partant pour fréquenter des filles. Comme il dit : « Je ne sais pas où j’en suis, je suis perdu, je suis perdu… Ça arrive ». Rendez-vous ce soir dans la Villa des Cœurs Brisés - épisode 21 - à 19h sur NT1.