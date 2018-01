EXCLU – Episode 22 : Vivian et Beverly, les FANS des dauphins

Ce soir dans l’épisode 22 de la Villa 3, Stéphanie, Florent, Nadège, Vivian et Beverly ont été choisis pour partir en destination de rêve. Et qui dit destination de rêve, dit activité de rêve ! Nos cœurs brisés ont la chance de nager avec les dauphins mais pour Vivian et Beverly c’est l’occasion, une fois de plus, de faire les clowns. Leur nouvelle lubie : embrasser les dauphins, à défaut des humains ! Beverly le surnomme carrément Vincent, son prétendant coup de cœur et Vivian est content d’avoir enfin eu son premier bisou de l’aventure… Rendez-vous ce soir dans la Villa des Cœurs Brisés - épisode 22 - à 19h sur NT1.