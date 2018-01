EXCLU - Episode 24 : « CA FART » pour nos cœurs brisés

Ce soir dans l'épisode 24 de La Villa, le groupe resté à la villa se retrouve tous dehors pour fêter l’arrivée du couple Manue et Antonin. Une soirée qui s’annonce sous les meilleurs auspices. Raphaël et Julien sont en très grandes formes ce soir et ça se voit ! Il charrie le serveur aux airs de Brice de Nice, et ne se gêne pas pour le vanner face à face. La soirée s’ambiance et ils portent tous un toast à l’arrivée des nouveaux cœurs brisés. Toujours une bonne occasion de faire la fête tous ensemble et de bien manger, sauf pour Maeva qui, sur ordre de Julien, n’aura pas le droit de toucher au fromage… Rendez-vous ce soir dans la Villa des Cœurs Brisés - épisode 24 - à 19h sur NT1.