EXCLU - Episode 25 : Réveil difficile à La Villa

Ce soir dans l’épisode 25 de La Villa, après l’altercation de la veille entre Raphaël et Yamina, le réveil est difficile. Les yeux à peine ouverts le jeune homme se fait questionner par Julien « elle est venue s’excuser au moins ? » Mais Raphael des excuses il n’en veut pas ! Julien essaie d’apaiser les tensions et de calmer les choses mais Raph semble toujours bien remonté contre Yamina. La jeune femme non plus ne se sent pas « super bien » et s’isole de bon matin. La dispute d’hier soir la hante et elle n’arrête pas d’y repenser, regrettant son acte et surtout le manque de discussion avec Raph… Affaire à suivre ! Rendez-vous ce soir dans la Villa des Cœurs Brisés - épisode 25 - à 19h sur NT1.