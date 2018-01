EXCLU – Episode 27 : Raphaël le miraculé « J’ai le C** BRISÉ »

« Plus de peur que de mal » pour Raphaël, Gabano et Julien. Après leur accident impressionnant de la veille, les trois garçons ont fini la soirée à l’hôpital. Tout le monde vient donc aux nouvelles. Raphaël leur explique qu’il s’en sort avec 14 points de sutures mais pour une chute pareille il s’en sort plutôt bien. « Il a du cul » comme dirait Stéphanie, et finalement l’ambiance est à la rigolade à la villa. Raphaël souffre et doit rester immobiliser pour le moment, les cœurs brisés lui proposent alors de lui donner une clochette à utiliser en cas de besoin… Rendez-vous ce soir dans la Villa des Cœurs Brisés - épisode 27 - à 19h sur NT1.