EXCLU - Episode 28 : « MAUVAISE AMBIANCE » pour un date de rêve

Le couple de la villa a été désigné cœurs brisés de la semaine. Récompense : ils partent 24h seuls en date de rêve. Mais le rêve risque de vite de se transformer en cauchemar pour Manue et Antonin. La jeune femme est derrière lui pour s’assure qu’il prépare bien toutes ses affaires parce qu’elle ne compte pas le faire à sa place ! Alors qu’avec Lucie ils progressent bien, preuve à l’appuie avec ce date, lorsqu’ils se retrouvent tous les deux ils se lancent des piques tels de joueurs de ping pong professionnels. La tension est palpable et le ton est donné « évite de te tendre maintenant, ça va éviter qu’on se dispute là-bas ! » Espérons que leur date se passe mieux et que le rêve devienne enfin réalité … Rendez-vous ce soir pour l'épisode 28 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé à 19h sur NT1.