EXCLU – Épisode 29 : Jazz fait son RETOUR dans la Villa 😱

Manue et Antonin viennent de rentrer de 24h de date de rêve et entre eux deux nouveaux sont arrivés. Laurent et Jazz, présente dans La Villa saison 2, sont venus en tant qu’invités conseiller nos cœurs brisés. Et en particulier Manue et Antonin, le couple en crise, mais ensemble depuis 3 ans et demi. Alors que c’est plutôt récent, 4 mois que Jazz a trouvé l’amour… Manue ne comprend donc pas trop la démarche de Lucie mais reste contente de sa venue. Jazz se vexe un petit peu au vu de sa réaction, mais reste très heureuse d’intégrer pour quelques jours l’aventure… Pour suivre sa rencontre avec tous les candidats, rendez-vous ce soir dans la Villa des Cœurs Brisés - épisode 29 - à 19h sur NT1.