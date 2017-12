Exclu – Episode 3 : Mise point entre Nadège et Gabano

Entre amitié et amour les deux cœurs brisés sont un peu pommés… « T’as passé une bonne nuit, c’est déjà pas mal », Gabano, au grand tact, demande à Nadège ce qu’elle attend de lui, ce qu’elle aimerait. Gênée, elle lui retourne la question, et le beau brun n’a pas d’autres réponses que « je veux qu’on reste ami »… Nadège est un peu déçu de cette réponse mais ne se laisse pas abattre et en toute honnêteté lui avoue qu’elle voudrait bien qu’ils essaient, même si lui répond qu’il aimerait simplement avoir la « paix »… Extrait de La Villa des Cœurs Brisés Saison 3 diffusé mercredi 13 décembre à 19h sur NT1.