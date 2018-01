EXCLU - Episode 32 : Beverly et Vivian, Amour ou Amitié ?

Beverly vient de faire intégrer son prétendant Vincent, pourtant c’est Vivian qu’elle suit pour faire « une sieste ». Julien, mal à l’aise pour Vincent, décide de les suivre et de leur tirer les vers du nez. Surtout pour Beverly qui devrait être claire avec son prétendant. Julien veut les mettre face à leur ambiguïté et avec Antonin ils décident de pousser Vivian à lui avouer « ses sentiments ». Beverly ne semble pas si choquée de ce qu’elle apprend, elle pense exactement pareil de Vivian « Vivian c’est genre mon ami + +, je l’aime trop ! » Julien ne s’attendait pas à autant de réciprocité et il continue de les questionner… « Je suis complètement perdue » avoue Beverly, qui pourtant avec Vincent dans la villa ne devrait pas… Rendez-vous ce soir dans la Villa des Cœurs Brisés - épisode 32 - à 19h sur NT1.