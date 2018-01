EXCLU - Episode 33 : ALERTE PROBLEME - Les masques vont tomber

Beverly, fouine numéro 1 de la villa, informe Vivian qu’elle tient un énorme scoop et qu’elle a « tout vu ». Vivian aussi semble au courant de cette affaire mystérieuse mais tumultueuse. Les cœurs brisés sentent bien que quelque chose se trame mais personne ne sait trop quoi « Mais qu’est-ce qui se passe ? » « On parle de jugement », tous ont peur pour leurs fesses et ne savent pas quel est le fameux « dossier » qui va sortir… Antonin appelle « Julien à la barre » pour ce fameux « tribunal » qui va s’ouvrir. Vivian crie que « les problèmes vont commencer maintenant », Antonin parle d’un « sujet sensible » qui va faire « EXPLOSER la villa ». Tous les cœurs brisés attendent impatiemment au salon de comprendre toute cette histoire farfelue alors que les autres n’attendent qu’une chose : que les masques tombent… Rendez-vous ce soir pour l’épisode 33 de la Villa des Cœurs Brisés à 19h sur NT1.