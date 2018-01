EXCLU - Episode 34 : Florent pris au piège

Florent rentre de son coaching et c’est un super accueil à la villa qui l’attend… Pendant son absence Tressia a tout dit à Stéphanie… Elle vient d’apprendre que Florent l’a trompé pendant qu’ils étaient encore ensemble… Florent continue pourtant de nier, ne serait-ce que son dérapage de la veille avec Tressia alors qu’il n’était plus avec Stéphanie et ne sait toujours pas que Tressia a avoué ! Vivian assis à côté de Flo n’a qu’une envie, lui dire d’avouer parce qu’il est en train de s’enfoncer encore plus. Stéphanie le nargue, elle le questionne sur son coaching et lui demande s’il a aussi menti à Lucie comme il lui a menti à elle… Florent ne comprend pas, il se doute que quelque chose s’est passée durant son absence et il risque de le découvrir très vite… Rendez-vous ce soir pour l'épisode 34 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé à 19h sur NT1.