EXCLU – Episode 35 : Tressia fait une demande spéciale à Lucie

Dure journée pour Tressia, la jeune femme se sent mal après avoir assumé sa relation cachée avec Florent aux yeux de tous… Elle demande donc de l'aide à Lucie pour son bien-être personnelle et son coaching. Tressia voudrait faire venir Gaëlle, une très bonne amie rencontrée dans un autre programme, pour avoir un peu de soutien et se sortir de tout ça. Lucie a besoin que Gaëlle, en dehors du fait qu'elle viendra l'épauler dans ce moment difficile, soit présente aussi pour la faire évoluer dans son coaching. Tressia lui confirme qu'elle sera la personne idéale pour l'aider dans ses exercices et dans son épanouissement « elle sait me rassurer sur mon physique, elle sait de quoi je suis capable ». Tressia voit en Gaëlle une médiatrice qui pourrait également apaiser les tensions actuelles au sein de la villa…