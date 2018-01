EXCLU - Episode 36 : Stéphanie, « J’me sens PAS BIEN » ☹

Maeva retrouve Stéphanie dans la salle de bain pour la pousser à sortir de sa chambre et venir profiter de la soirée DISCO. Stéphanie ne se sent pas au top avec toutes ses révélations chocs de la journée. La jolie blonde vient d’apprendre la tromperie de Florent avec Tressia et n’a pas envie de passer la soirée avec eux ou ne serait-ce que s’amuser « j’ai pas envie d’aller faire la fête ». Stéphanie veut prendre du temps pour elle et du recul sur tous les évènements pénibles qu’elle vient de vivre… Maeva n’insiste pas trop mais le malheur des uns fait le bonheur des autres… Tressia est soulagée d’apprendre que ni Stéphanie ni Florent ne participent à la soirée de ce soir « je suis HYPER CONTENTE… je suis TRANQUILLE » avoue Tressia grand sourire aux lèvres… Rendez-vous ce soir dans l’épisode 36 de la villa des cœurs brisés à 19h sur NT1.