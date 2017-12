EXCLU - Episode 4 : « A notre soirée de CELIBATAIRES »

C’est LA nouveauté de la Saison 3, la première SOIREE TENTATION de l’aventure est officiellement ouverte. Chaque semaine filles et garçons vont pouvoir faire la connaissance de plusieurs prétendantes ou prétendants et profiter d’une soirée enflammée pour se rapprocher. Les garçons trinquent tous ensemble pour l’occasion et ils n’attendent qu’une chose : l’arrivée de nouvelles filles, « on est comme des lions en cage »... Ça promet ! Nadège, en couple depuis peu avec Gabano, a peut-être du souci à se faire et pour Julien, Maeva n’est plus qu’un vague souvenir… Ne ratez pas cette folle soirée dans l’épisode 4 de La Villa des Cœurs Brisés diffusé jeudi 14 décembre à 19h sur NT1.