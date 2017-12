EXCLU – Episode 5 : Quentin va-t-il vraiment PARTIR ?

C’est l’heure du premier coaching de Quentin. Lucie, la love coach, l’attend devant La Villa mais quand elle le voit arriver, pieds-nus sans chaussures, elle comprend vite que quelque chose ne tourne pas rond. « Je me sens mal depuis hier », avoue Quentin en interview, il ne veut pas se « forcer à rencontrer des prétendantes ». Directement, il explique à Lucie qu’il ne va pas la suivre, qu’il ne va pas aller à son date et qu’il ne sent pas à sa place dans l’aventure… Lucie est sous le CHOC « c’est vrai, t’es sérieux ?! » Elle lui repose encore la question histoire d’être bien sûre de ce qu’elle vient d’attendre, mais peut-être réussira-t-elle à le faire changer d’avis ?! La réponse dans les prochains épisodes de La Villa des Cœurs Brisés diffusé du lundi au vendredi à 19h sur NT1.