EXCLU - Episode 6 : Quentin annonce son départ de la villa

Quentin était dans la villa pour essayer de régler sa problématique : je n’arrive pas à oublier mon ex, Yamina, elle aussi présente dans la villa. Mais depuis quelques jours, le jeune homme ne se sent plus à sa place. En voyant Yamina partir en date avec Luc, il s’est rendu compte que leur histoire était bel et bien terminée. Quentin refuse d’aller en date et annoncer sa décision à Lucie. La love coach accepte car le jeune homme a résolu sa problématique, il peut donc partir. Après l’avoir annoncé à Lucie, Quentin va voir le reste des cœurs brisés pour lui leur annoncer son départ. Comment vont-ils réagir ? Extrait de l’épisode 6 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le lundi 18 décembre 2017 sur NT1.