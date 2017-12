EXCLU – Episode 7 : Entre Nadège et Gabano, c’est le froid GLACIAL !

Depuis le dérapage de Gabano à la soirée tentation, Nadège ne lui adresse plus la parole. Un silence pesant pour le jeune homme qui ne sait plus quoi faire pour se faire pardonner. Lors de la dernière soirée, Gabano décide de passer à l’action et d’offrir à Nadège des fleurs, symboles de ses excuses. Mais pour Nadège c’est trop tard. Il ne l’a pas respectée et elle a été profondément touchée dans sa fierté. Gabano va devoir trouver une autre solution pour se racheter auprès de Nadège. Extrait de l’épisode 7 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mardi 19 décembre 2017 sur NT1.