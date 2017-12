EXCLU - Episode 8 : le COME-BACK de Fanny passe presque inaperçu…

Lucie l’avait annoncé : un nouveau cœur brisé va intégrer la villa ! Mais qui est cette personne ? C’est enfin l’heure de le découvrir. Sans réelle surprise, Fanny sonne à la porte de la villa et est accueillie par Nadège, Stéphanie et Maéva. Un accueil en demi-teinte pour la jeune femme. En effet, son retour ne fait pas plaisir à tout le monde… surtout pas à Vivian et Beverly qui comptent bien lui déclarer la guerre ! Rendez-vous dès ce soir pour un nouvel épisode de la Villa des Cœurs Brisés à 19h à 19h sur NT1.