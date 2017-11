Exclu Saison 3 - Les Cœurs Brisés font leurs valises avant le grand départ !

La saison 3 de la Villa des Cœurs Brisés commence très bientôt sur NT1 ! Les candidats se sont filmés quelques heures avant leur départ pour l'aéroport. Ils préparent tous leurs valises avec angoisse et excitation tant le début de l'aventure approche à grands pas. Beverly, Maeva, Stéphanie, Nadège, Florent, Rémi, Yamina, Fanny, ou encore Quentin sont impatients de rencontrer Lucie et de pouvoir travailler sur leur problématique respective. Regardez leurs premières réactions et ce qu'ils emmènent dans leurs bagages en exclusivité sur MYTF1. Et rendez-vous dès le jeudi 7 décembre à 23h sur NT1 pour le lancement de la saison 3 de La Villa des Cœurs Brisés et dès le lundi 11 décembre pour la Quotidienne tous les jours sur NT1.