Exclu Saison 3 - Le premier épisode de La Villa en intégralité

La Villa des Coeurs Brisés fait son retour pour une troisième saison pleine de surprises ! Cette année, 13 cœurs brisés aux tempéraments débordants rêvent de rencontrer l’amour. Vous retrouverez ainsi Stéphanie, Nadège, Maeva, Yamina, Beverly, Fanny, Florent, Vivian, Rémi, Julien, Raphael, Quentin et Gabano. Découvrez les portraits de l'ensemble des coeurs brisés dans ce premier épisode. Ils évolueront dans un cadre paradisiaque, une villa de rêve à Saint Martin où toutes les conditions sont réunies pour qu’ils se sentent en confiance et réceptifs aux conseils de Lucie, la love coach. Tout au long de leur séjour, les 13 cœurs brisés seront guidés et accompagnés dans leur quête du grand amour avec des exercices « coups de poing » en fonction des problématiques de chacun. En plus, au cours de ce coaching, des rencontres seront organisées avec des prétendants venus spécialement pour eux. Chaque cœur brisé estimant être allé au bout de son aventure pourra quitter la villa. Un nouveau célibataire aura ainsi la chance de recevoir l’aide de Lucie. Sont-ils prêts à ouvrir leur cœur ? Vont-ils réussir à aimer de nouveau ? Avant la diffusion NT1 prévue le 7 décembre après la Finale de Secret Story, MYTF1 vous ouvre les portes de La Villa en exclusivité et vous propose de découvrir le premier épisode de cette troisième saison en intégralité !