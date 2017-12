EXCLU - Vivian et Nadège, la réconciliation

Vivian et Nadège se retrouvent sous la pergola pour s'expliquer suite à la rupture violence de Nadège et Gabano. Nadège reproche à Vivian d'avoir poussé Gabano dans les bras d'une autre lors de la soirée tentation et d'avoir remué le couteau dans la plaie en insistant à plusieurs reprises sur le fait que Gabano n'est pas fait pour elle. Vivian s'excuse et avoue avoir été maladroit et avoir été trop loin. Il fait une belle déclaration d'amitié à Nadège et essaye de se racheter. Vivian voulait qu'elle ouvre les yeux sur Gabano et qu'elle arrête de souffrir. Tout est bien qui finit bien puisque les deux amis se réconcilient. Rendez-vous du lundi au vendredi à 19h sur NT1 pour suivre toutes les aventures de la Villa des Cœurs Brisés et sur MYTF1 pour encore plus d'exclusivités.