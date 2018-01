Interview - Yamina : "J'ai pas compris d'où ça venait... c'était brutal"

Après une violente altercation avec Raphaël, Yamina a été exclue de la villa des coeurs brisés. En effet, lors de la dernière soirée, Gabano a demandé à tous les coeurs brisés présents s'il pouvait inviter Jesseka dans la villa. Sauf que Nadège était partie pour deux jours sur l'île Anguilla. Yamina a voulu prendre la défense de son amie et refuse de voter pour faire rentrer Jesseka dans la villa. C'est alors que Raphaël ironise sur la situation et fait croire à Yamina qu'il va dire à Nadège qu'elle a voté pour faire entrer Jesseka. Le ton monte entre Yamina et Raphaël. Après avoir reçu une tape sur la nuque, Raphaël demande à Lucie d'exclure Yamina définitivement de la villa. Découvrez en exclusivité son interview sur MYTF1 suite à son départ. Et rendez-vous du lundi au vendredi à 19 sur NT1 pour la suite de la villa saison 3.