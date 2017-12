Les excuses de Gabano

Après un premier effort qui s’est terminé en échec, Gabano décide de parler avec Nadège en tête en tête pour mettre tout à plat. Il souhaite s’excuser de son comportement passé et obtenir le pardon de la jolie blonde. Il présente donc ses excuses à Nadège dans l’intimité de la chambre et lui avoue même qu’elle lui manque beaucoup. Nadège en profite pour lui dire ses quatre vérités et lui demander un minimum de respect vis-à-vis de leur amitié. Cette discussion est le premier pas vers la réconciliation des deux cœurs brisés… Extrait de l’épisode 7 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mardi 19 décembre 2017 sur NT1.