Fanny a craqué pour sa prétendante Laura ? Vivian, jaloux, tombe dans le panneau !

Fanny vient de rencontrer Christopher et Laura lors de sa première date. Malgré des échanges très positifs, la jeune femme ne sent pas le feeling passer avec l’un ou l’autre. Mais Florent et Julien, qui ont assisté à la rencontre, comptent bien rigoler un peu en rentrant à la villa. Ils veulent faire croire à Vivian, l’ex de Fanny, qu’elle a eu un coup de cœur pour sa prétendante. Alors Vivian, jaloux du bonheur de Fanny ? Extrait de l’épisode 13 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mercredi 27 décembre 2017 sur NT1.