Fanny soulagée par l’ouverture d’esprit de Christopher et Laura

C’est une Fanny excitée mais stressée qui se présente à la date. Elle fait la connaissance de Christopher, un beau québécois, et Laura qui vient de Nice. Arrive le moment délicat où Fanny doit annoncer sa problématique à ses deux prétendants. Et quelle surprise quand elle se lance de voir la réaction positive de Christopher et Laura. Ils sont là pour l’aider et non pour la juger. Fanny est ravie et leur dit même : « Je vous aime déjà tous les deux ! ». Extrait de l’épisode 13 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mercredi 27 décembre 2017 sur NT1.