Fanny VS Vivian et Beverly : la guerre est déclarée

Fanny a fait son retour dans la Villa des Cœurs Brisés au grand dam de Vivian et Beverly. Vivian souhaite discuter avec elle pour lui faire avouer qu’elle l’a trompé avec son meilleur ami. Fanny accepte de discuter mais n’avoue pas avoir trompé Vivian ! Pour le jeune homme, la guerre est déclarée ! Vivian ajoute même : « je vais te mettre la misère ici ! ». C’est ensuite au tour de Beverly. On lui a raconté que Fanny parlait derrière son dos et Beverly ne compte pas se laisser faire. Bienvenue dans la Villa Fanny… Extrait de l’épisode 8 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mercredi 20 décembre 2017 à 19h sur NT1.