Les filles passent au crible les garçons de la Villa !

La saison 3 de La Villa des Cœurs Brisés va bientôt commencer sur NT1. Mais avant la rencontre officielle de tous les cœurs brisés, il est temps pour Maéva, Nadège, Fanny, Stéphanie et Yamina de découvrir et d'analyser les profils des 7 candidats garçons. Parmi Raphaël, Quentin, Julien, Florent, Vivian, Gabano et Rémi, lequel serait parfait pour l'une d'entre elle ? Trop enfantin ? Trop séducteur ? Vont-elles succomber aux charmes des garçons ? Regardez dès maintenant le premier épisode de la saison 3 en avant-première sur MYTF1 ! Et rendez-vous dès le jeudi 7 décembre à 23h sur NT1 pour le grand lancement de la saison 3 et dès le lundi 11 décembre à 19h pour suivre les quotidiennes.