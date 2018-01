Les filles sont-elles tombées dans le panneau de Gabano ?

Gabano a réussi haut la main son coaching. Il a réussi à convaincre quatre filles sur cinq lors de son face à face. Ils devaient affronter les cinq qualités qu’il pense essentielles pour être sa femme parfaite : discussion, beauté, indépendance, maturité et ambition. Les filles viennent débriefer du coaching de Gabano avec les autres garçons de la villa. D’après eux, Gabano est un beau parleur et il a réussi à les embobiner ! Les filles se défendent en disant qu’elles ont jugé ses paroles pendant le coaching et non ses actes passés avec les filles… Extrait de l’épisode 20 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le vendredi 5 janvier 2018 à 19h sur NT1.