Florent avoue TOUT à Stéphanie...

L’heure est grave pour Florent. Rongé par la culpabilité, il trouve enfin la force d’aller parler à Stéphanie pour lui avouer qu’il a succombé aux charmes d’Eva, sa prétendante. La déception se lie dans les yeux de Stéphanie. La jeune femme avait raison de se méfier et ne croit plus aux promesses de Florent. Malgré ses efforts et ses promesses de changer, le garçon a quand même dérapé. Pour Stéphanie, c’est la preuve que Florent est comme les autres garçons de la villa, juste un collectionneur de conquêtes. Extrait de l’épisode 12 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mardi 26 décembre 2017 sur NT1.