Florent et Julien tapent l’incruste dans le date de Fanny

Fanny est enfin prête pour partir en date. Mais deux cœurs brisés comptent bien s’incruster ! Florent et Julien escortent la jeune femme jusqu’au bar où le rendez-vous doit avoir lieu. Les deux compères sont là pour soutenir leur camarade mais également pour faire des petits commentaires pendant la date ! Ils découvrent Laura et Christopher qui arrivent le sourire aux lèvres. Julien et Florent commencent déjà à critiquer : « Trop petite, elle va pas aimer du tout » ou encore « Lui il est beau gosse ». Extrait de l’épisode 13 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mercredi 27 décembre 2017 sur NT1.